Anschlagsdrohung gegen tschechische Schulen: Polizei verhaftet 16-Jährigen

Im Zusammenhang mit einer möglichen Schusswaffenattacke an tschechischen Schulen hat die Polizei am Montagabend einen 16-jährigen Jugendlichen verhaftet. Der junge Mann habe sich dazu bekannt, auf Twitter eine Drohung geschrieben zu haben, teilte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) mit. Der Jugendliche habe dies aber als Scherz bezeichnet, so Hamáček.

Am Montag hatte die Polizei die Twitter-Nachricht als mögliche Drohung einer Schusswaffenattacke interpretiert. Sie warnte daher die Schulen und Hochschulen des Landes, diese haben darauf Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.