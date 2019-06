Ano und ČSSD wollen sich vor Personalentscheidungen konsultieren

Vertreter der Regierungsparteien Ano und Sozialdemokraten (ČSSD) haben sich am Dienstag darauf verständigt, sich vor wichtigen Personalentscheidungen vorher abzustimmen. Das betrifft in erster Linie die Kandidaturen für Ämter und Funktionen im Abgeordnetenhaus und ebenso die Wahl von Personen in außerparlamentarische Organe. Diese Personalien sollen künftig von den Fraktionsvorsitzenden beider Parteien im Vorfeld besprochen werden, sagten Sozialdemokraten-Chef Jan Hamáček und Ano- Vizechef Jaroslav Faltýnek am Dienstag vor Journalisten.

Hintergrund für diese Absprache ist die Kandidatur Michal Semíns von der Rechtsaußen-Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) zum Mitglied im Rat der öffentlich-rechtlichen Presseagentur ČTK. Sie wird von den Sozialdemokraten scharf kritisiert. Hamáček sprach diesbezüglich sogar von einem massiven Vertrauensbruch, sollte die Kandidatur von Ano-Abgeordneten unterstützt werden.