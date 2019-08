Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Prag für Tierrechte demonstriert. Der sogenannte „The Official Animal Rights March“ ist eine jährliche Veranstaltung, die von der Tierrechtsorganisation Surge in Großbritannien ins Leben gerufen wurde.

Prag schloss sich zum ersten Mal den Metropolen an, in denen der Marsch veranstaltet wird. Die Demonstration wird hierzulande organisiert von dem Verein Otevři oči (auf Deutsch: Öffne deine Augen).