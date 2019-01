An Schriftsteller Foglar wird mit Theatervorstellung erinnert

Jaroslav Foglar war einer der populärsten tschechischen Verfassern von Jugendbüchern des 20. Jahrhunderts. Der Schriftsteller ist am 23. Januar 1999 gestorben. 20 Jahre nach Foglars Tod wird seine Autobiographie erscheinen. Zudem wird im Prager Theater Minor ein Stück aufgeführt, das von Foglars Buch Das Rätsel eines Puzzles ausgeht. In diesem Jahr werden erneut die beliebtesten Bücher des Schriftstellers herausgegeben. Dies teilte Magdaléna Černá von der Jaroslav-Foglar-Pfadfinder-Stiftung am Montag mit. Die Stiftung kümmert sich um Foglars Vermächtnis.

Foglar gehört auch weiterhin zu den meist verkauften Jugendbuchautoren in Tschechien. In deutscher Sprache erschien 1991 sein Buch Die Jungs vom Biberfluss.