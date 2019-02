Amt für Cybersicherheit bestätigt Warnung vor Huawei-Technologien

Das Amt für die Cyber- und Informationssicherheit (NÚKIB) besteht weiterhin auf seinem Standpunkt zu Technologien der chinesischen Firma Huawei. Es hält diese weiterhin für ein Sicherheitsrisiko. Dies teilte ein Sprecher des Amtes am Donnerstag mit.

Das Amt hat am Donnerstag seine Antwort auf den Brief abgeschickt, in dem die chinesische Firma verlangte, die Warnung vor ihren Produkten zu korrigieren beziehungsweise zurückzunehmen. Huawei erwäge nun weitere Schritte, gab die Firma am Donnerstag bekannt. In dem Brief drohte sie, ein internationales Schiedsverfahren einzuleiten.