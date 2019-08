Am Wochenende steht hohes Verkehrsaufkommen an

An diesem Wochenende ist in ganz Tschechien wieder mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Es ist das Wochenende zum Ausklang der Schulferien und vor dem Beginn des neuen Schuljahres am Montag. Dies nutzen viele Tschechen als letztmögliche Rückkehr von ihrem Urlaubsort. Ältere Schüler und Lehrlinge reisen am Sonntag zum Ort ihrer Ausbildungsstätte an.

Aus diesen Gründen verstärken die Tschechischen Bahnen (ČD) am Wochenende die Kapazitäten ihrer Züge, indem sie ihr Angebot um einige Tausende Sitzplätze erhöhen. Im Straßenverkehr ist die Polizei mit Hunderten Einsatzkräften vor Ort. Sie führen an verschiedensten Orten des Landes Verkehrskontrollen durch, an Autobahnen stehen spezielle Abschleppwagen bereit. Das Ende der Sommerferien sei leider schon traditionell mit einer erhöhten Intensität des Straßenverkehrs und so auch mit größeren Komplikationen verbunden, sagt Verkehrspolizeichef Jaroslav Řehák.