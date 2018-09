Altersrente in Tschechien wird ab Januar um 900 Kronen erhöht

Die durchschnittliche Altersrente in Tschechien wird ab Januar 2019 um 900 Kronen (gut 35 Euro) angehoben. Bei der Altersversorgung für Invalidenrentner wird der fixe Teil der Pension um 570 Kronen (gut 22 Euro) erhöht. Die Aufstockung hat die tschechische Regierung auf ihrer Kabinettsitzung am Mittwoch beschlossen. Ab Januar sollen zudem die Pensionen für Widerstandskämpfer, politische Gefangene des kommunistischen Regimes und der Hinterbliebenen von ihnen um 3,4 Prozent erhöht werden.

Die tschechische Sozialversicherung (CSSŽ) hat im Juni dieses Jahres an 2,4 Millionen Bürger eine Altersrente, an knapp 422.000 Invalidenrentner und an 68.100 Hinterbliebene eine Pension ausgezahlt. Insgesamt erhalten in Tschechien rund 2,9 Millionen Menschen eine Rente.