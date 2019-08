Alter Straßenbahnhof in Prag gesprengt – Neubau entsteht ab 2020

Die Prager Verkehrsbetriebe haben am Samstagvormittag einen Straßenbahnhof im Stadtteil Hloubětín sprengen lassen. Das Gebäude war in einem schlechten Zustand, besonders die Dachkonstruktion galt als unreparierbar. Zur Zerstörung wurden 126 Kilogramm Sprengstoff verwendet, die Detonation selbst dauerte neun Sekunden. Während des Sprengvorgangs wurde der umliegende Verkehr für zehn Minuten gesperrt. An der Stelle des jetzigen Schuttberges wird von 2020 bis 2022 ein neuer Straßenbahnhof errichtet.

Der Sprengstoff war vor der Detonation an 902 Stellen angebracht worden. Mit der Vorbereitung des Vorgangs waren sieben Arbeiter beschäftigt, zur Sprengung selbst waren 25 Spezialisten im Einsatz.