Alle 48 Tests auf Coronavirus in Tschechien sind negativ

Die Resultate aller 48 Tests auf Coronavirus, die in Tschechien durchgeführt wurden, sind negativ. Dies teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Dienstagmorgen via Twitter mit. In die Statistik wurden auch fünf Tschechen miteinberechnet, die in der Nacht auf Montag nach Tschechien zurückkehrten. Sie wurden mit einer französischen Sondermaschine aus China nach Europa ausgeflogen und bleiben noch weitere zwei Wochen im Prager Krankenhaus Na Bulovce in Quarantäne.

Mittlerweile haben sich über 100 tschechische Bürger bei tschechischen Behörden gemeldet, die ebenfalls aus China in die Heimat zurückkehren wollen. Der Staat ist bereit, sie mit einem Regierungsflugzeug abzuholen.