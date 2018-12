AKW Temelín will neu entwickelte Behälter statt Castoren einsetzen

In Tschechien wird der erste einer neu entwickelten Serie von Brennelemente-Behältern an das Atomkraftwerk Temelín ausgeliefert. Der Behälter werde im Laufe der kommenden Woche eintreffen, sagte ein Sprecher des AKW am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bis 2035 sollen rund 60 Stück geliefert werden.

Der Behälter wurde von der Škoda JS aus Plzeň / Pilsen entwickelt, das Unternehmen gehört zum russischen Schwermaschinenkonzern OMS. Vor dem ersten Einsatz wird er praktischen Prüfungen unterzogen, wie der teilstaatliche AKW-Betreiber ČEZ mitteilte. Bisher wurden in Temelín die in Deutschland entwickelten Castor-Behälter eingesetzt, diese werden in Tschechien in Lizenz gefertigt.