Aktuálně: China warnte vor Taiwan-Besuch

China hat vor der geplanten Reise des verstorbenen Senatsvorsitzenden Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) nach Taiwan gewarnt. Darüber berichtete der Nachrichtenserver Aktuálně.cz am Mittwoch. Dem Server zufolge erhielt die Präsidentenkanzlei einen Brief von der chinesischen Botschaft. Im Brief drohte das kommunistische Regime, er werde Kubera und tschechische Firmen, die in China aktiv sind, bestrafen, falls die Reise verwirklicht wird. Die Präsidentenkanzlei unterstützte das Schreiben und überreichte es Kubera Mitte Januar während eines Neujahrsessens.

Kubera gab im vergangenen Jahr bekannt, er habe vor Taiwan zu besuchen. Dafür wurde er von den chinesischen Diplomaten und von Präsident Miloš Zeman kritisiert. Eine Woche vor seinem Tod erklärte Kubera, dass seine Reise keinen chinafeindlichen Charakter hat und keine dramatischen Folgen für die Beziehungen Tschechiens zu China haben wird. Laut den Informationen von Aktuálně.cz erhielt Kubera den Brief der chinesischen Botschaft von der Präsidentenkanzlei gemeinsam mit einem Standpunkt von Rudolf Jindrák, der die außenpolitische Abteilung von Zemans Kanzlei leitet. Jindrák bezeichnete darin die geplante Taiwan-Reise als „äußerst unpassend“.