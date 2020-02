Aktuálně: China drohte tschechischen Firmen wegen Taiwan-Besuch

China hat wegen einer ursprünglich geplanten Reise des verstorbenen Senatsvorsitzenden Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) nach Taiwan mit Maßnahmen gegen tschechische Firmen gedroht. In einem Brief der chinesischen Botschaft in Prag an Staatspräsident Miloš Zeman wurde angedeutet, dass Unternehmen wie Škoda auto, die Home Credit Group oder der Klavierhersteller Petrof leiden könnten, würde die Reise verwirklicht. Darüber berichtete der Nachrichtenserver Aktuálně.cz am Mittwoch.

Kubera starb am 20. Januar noch vor seiner Reise nach Taiwan. Der Brief wurde ihm laut Aktuálně.cz einige Tage zuvor von der Präsidentenkanzlei übergeben. Angefügt war eine Stellungnahme von Rudolf Jindrák, der die außenpolitische Abteilung von Zemans Kanzlei leitet. Jindrák bezeichnete darin die geplante Taiwan-Reise als „äußerst unpassend“.