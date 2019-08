Akkreditierungsamt stoppt Aufnahme von Studenten an Uni in Ostrava

Die Universität im mährisch-schlesischen Ostrava / Ostrau darf für das neue Studienjahr vorerst keine Studenten in der Fachrichtung Allgemeinmedizin an ihrer medizinischen Fakultät aufnehmen. Das hat der Rat des Nationalen Akkreditierungsamtes (NAU) am Donnerstag entschieden. Die Behörde hat vielmehr ein Verwaltungsverfahren zur Begrenzung der Akkreditierung für dieses Studienprogramm mit Magister-Abschluss eröffnet.

Der Grund für diese Maßnahme sind erhebliche Zweifel an den Aufnahmeprüfungen. Diese hat das Akkreditierungsamt aufgrund eingehender Kontrollen gewonnen, sagte der stellvertretende Leiter der Behörde, Ivan Barančík, der Nachrichtenagentur ČTK.