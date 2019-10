Akademiker fordern den Rektor der Karlsuniversität zum Rücktritt auf

Die Akademiker von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität in Prag haben den Rektor Tomáš Zima zum Rücktritt aufgefordert. Grund dafür ist der Partnerschaftsvertrag, den die Schule mit der Firma Credit Home abgeschlossen hatte. Der Aufruf wurde am Vorabend der Sitzung des akademischen Senats der Universität am Freitag veröffentlicht.

Demzufolge sei der Rektor nicht imstande gewesen, die Folgen der Verpflichtungen aus dem Vertrag für das Funktionieren der Universität auszuwerten. Der Reaktor erklärte in Reaktion darauf, eine solche Diskussion solle vom akademischen Senat geführt werden.

Home Credit sollte sich ursprünglich an der Finanzierung bestimmter Projekte der Karlsuniversität beteiligen. Daran war jedoch Kritik laut geworden, da der Mutterkonzern von Home Credit, die Gruppe PPF, an Geschäften in China beteiligt ist. Außerdem wird dem Kreditgeber vorgeworfen, unlautere Praktiken bei der Eintreibung von Schulden zu verfolgen. Der Vertrag wurde schließlich gekündigt.