Agentur bestätigt Rating Tschechiens AA

Die internationale Rating-Agentur S&P Global Ratings hat das AA- Rating der Tschechischen Republik mit einer stabilen Perspektive bestätigt. Sie würdigte eine niedrige Verschuldung des Staates, gesunde öffentliche Finanzen und eine flexible Währungspolitik.

Es werde erwartet, dass das Wirtschaftswachstum der Tschechischen Republik wegen sichtbarer Hindernisse auf der Seite des Angebots in den nächsten vier Jahren ein wenig verlangsamen und das BIP rund 2,5 Prozent erreichen wird, hieß es in einer Mitteilung der Rating-Agentur. Als Hindernisse wurden insbesondere der Arbeitsmarkt und eine schwierige Suche nach entsprechenden Arbeitsnehmern bezeichnet. Die Agentur erwartet, dass in Tschechien auch in den nächsten Jahren eine politische Instabilität herrschen wird.