Afghanistan schickt diplomatische Note an Tschechien

In Zusammenhang mit einem tödlichen Anschlag auf drei tschechische Soldaten im vergangenen Jahr hat Afghanistan eine diplomatische Note an Tschechien geschickt. Dies bestätigte das Außenministerium in Prag am Donnerstag. Der genaue Inhalt der Note sei jedoch geheim, heißt es aus dem Ressort.

Bei einem Selbstmordanschlag nahe Bagram waren im Herbst vergangenen Jahres drei tschechische Soldaten ums Leben gekommen. Darauf kam es zu einem umstrittenen Einsatz von Einheiten der Allianz gegen mutmaßliche Mittäter.