Afghanistan: bei Anschlag verletzte Soldaten bald in Tschechien

Kommende Woche sollen die fünf am Mittwoch bei einem Anschlag verletzten tschechischen Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Dies berichtete das Tschechische Fernsehen am Samstag. Der Zustand des einzigen schwerverletzten Soldaten ist laut Militärangaben stabil, er befindet sich jedoch weiterhin in einem künstlichen Koma.

Die Männer wurden am Mittwoch nahe ihres Stützpnuktes in Bagram Opfer eines Sprengstoffanschlags geworden. Es war das zweite große Attentat in Afghanistan innerhalb der vergangenen drei Monate, bei dem Tschechen zu Schaden gekommen waren. Im August wurden drei tschechische Offiziere durch eine Bombe getötet.