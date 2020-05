Ärztechef Kubek: Lockerung der Anti-Covid-19-Maßnahmen ist chaotisch

In einer Diskussionsrunde des privaten TV-Kanals Prima hat der Präsident der tschechischen Ärztekammer, Milan Kubek, am Sonntag die von der Regierung in Prag eingeleiteten Schritte zur Lockerung der Anti-Covid-19-Maßnahmen als chaotisch und populistisch bezeichnet. Sein Gegenüber, Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos), verteidigte das Vorgehen des Kabinetts. Seiner Aussage zufolge müssten die gesundheitlichen Risiken abgewogen werden mit der Notwendigkeit, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Daher seien die Schritte des Kabinetts auch mit führenden Epidemiologen abgestimmt, so der Minister.

Kubek verwies indes darauf, dass die Regierung den Abbau von Maßnahmen eigentlich vom Start eines Projektes zur Smarten Quarantäne ab Ostern oder aber von der Erarbeitung einer großen Testreihe zur Feststellung der Immunität in der Bevölkerung abhängig gemacht habe. Dann aber sei dies wohl in Vergessenheit geraten. Mit den exakten Daten gehe die Politik um, wie es ihr beliebe, sagte Kubek. Seiner Meinung nach sei es zum Beispiel unsinnig, dass pubertäre Jugendliche ab dem 11. Mai wieder ins Kino gehen können anstatt zur Schule.