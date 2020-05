Älteste Zeichnung auf Stein in Tschechien wurde vor 7000 Jahren gemacht

Wissenschaftler haben die älteste Zeichnung, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik je entdeckt wurde, auf einen Zeitpunkt vor 7000 Jahren datiert. Die Zeichnung befindet sich in der Hauptkuppel der Katharinen-Höhle im Mährischen Karst. Bei ihr wurden schwarze Linien angebracht auf einem massiven Stein, dem wegen seiner faltigen Oberfläche der Kosename ‚Gehirn‘ gegeben wurde. Das Gesamtbild wurde wahrscheinlich künstlerisch durch Linien zu einem Kultstein in der Steinzeit vervollständigt.

Die Datierung wurde anhand der Radiokohlenstoffmethode ermittelt. Den bisherigen Rekord hielt eine Malerei aus dieser Höhle, ihr Alter wurde auf der Basis von Laboranalysen auf 6200 Jahre bestimmt. Über den neuen Rekord informierte am Mittwoch der Archäologe Martin Golec von der Palacký-Universität in Olomouc / Olmütz, der an der Entdeckung beteiligt war.