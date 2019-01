Am Sonntag ist die älteste Tschechin Květoslava Hranošová gestorben. Am kommenden Samstag hätte sie den 109. Geburtstag gefeiert. Darüber informierte der Sprecher des sechsten Stadtbezirks, Ondřej Šrámek, am Montag. Hranošová lebte in einem Seniorenheim in Prag 6.

Den Informationen der Sozialversicherungsbehörde (ČSSZ) zufolge lebten Ende September vergangenen Jahres in Tschechien 385 Frauen und 53 Männer im Alter über 100 Jahre.