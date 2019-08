Ackermann-Gemeinde zeichnet Festival Meeting Brno aus

Bei den deutsch-tschechischen Begegnungstagen in Landshut hat die Ackermann-Gemeinde das Festival „Meeting Brno“ mit der sogenannten Versöhnungsmedaille ausgezeichnet. Dies meldete der Verein sudetendeutscher Katholiken in einer Pressemeldung am Sonntag. Mit dem Festival mache Brünn es vor, wie eine selbstbewusste, zukunftsgerichtete und kreative Vergangenheitsbewältigung aussehen könne, so der Bundesvorsitzende der Gemeinde Martin Kastler.

Von 1. bis 4. August 2019 kamen über 400 Deutsche und Tschechen in Landshut zu deutsch-tschechischen Begegnungstagen zusammen. Auf dem Programm standen Diskussionen, Gottesdienste, Arbeitskreise, Exkursionen und am Freitagabend eine Bayerisch-Böhmische Kulturnacht, die sich auch an die Landshuter Bevölkerung richtete.