Acht Jahre Gefängnis für Kvitová-Angreifer

Der Angreifer auf die Tennisspielerin Petra Kvitová wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde vom Kreisgericht in Brno / Brünn am Dienstag gesprochen. Als wichtigster Beweis galt die Aussage der Tennisspielerin selbst, die den Angreifer bei Gegenüberstellung überführt hat.

Radek Žondra soll die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitová kurz vor Weihnachten 2016 mit einem Messer attackiert haben. Bei der Auseinandersetzung in ihrer Wohnung in Prostějov / Proßnitz hatte sie schwere Schnittverletzungen an ihrer linken Schlaghand erlitten. Er bestritt vor Gericht die Vorwürfe.