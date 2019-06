Werke von 57 Malern, Bildhauern, Zeichner, Grafikern, Restauratoren und intermedialen Künstlern, die an der Akademie der bildenden Künste in Prag studiert haben, sind in einer neuen Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Das schönste Alter“ wurde sie am Donnerstag im Hauptgebäude und in der Modernen Galerie der Kunstakademie eröffnet.

Im Rahmen des Begleitprogramms werden Workshops für Kinder und Führungen mit den Kuratoren veranstaltet. Die Ausstellung ist bis 30. Juni zu sehen.