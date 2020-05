Abi-Prüfungen starten am Montag mit Mathe- und Französisch-Tests

Mit didaktischen Tests in Mathematik und Französisch beginnen am Montagmorgen in Tschechien die staatlichen Abiturprüfungen. Am Nachmittag folgt ein Test in Englisch und am Dienstag die Tests in Tschechisch und einer weiteren Fremdsprache. Zu den Prüfungen treten gut 68.000 Abiturienten an, das ist in etwa die gleiche Anzahl wie im vergangenen Jahr. Das geht aus den Informationen des Lernergebniszentrums Cermat hervor, das die Tests organisiert.

Wegen des Aufschubs der Prüfungen als Folge der Coronavirus-Pandemie werden in diesem Jahr keine Aufsätze in den Fremdsprachen geschrieben. Die Prüfungen erfolgen unter strengen hygienischen Vorkehrungen, Ursprünglich sollten sie im April und Mai über die Bühne gehen.