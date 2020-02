Abgeordneter Foldyna verlässt Sozialdemokraten

Der umstrittene sozialdemokratische Abgeordnete Jaroslav Foldyna will seine Partei verlassen. Er plane seinen Parteiaustritt für Dienstag, so der 59-jährige Politiker in einer Stellungnahme gegenüber der Presseagentur ČTK. In der vergangenen Woche hatte er bereits angekündigt mit den Sozialdemokraten zu brechen, falls diese ihre Führung nicht austauschen.

Jaroslav Foldyna gilt wegen seiner russlandfreundlichen Haltung innerhalb der Sozialdemokraten als umstritten. Zuletzt geriet er mit der Parteiführung vergangene Woche in Konflikt, als er der Menschenrechtsorganisation Mensch in Not Einschüchterungspraktiken vorwarf.