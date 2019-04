Abgeordneter Feri wurde von zwei Männern tätlich angegriffen

Der Abgeordnete der konservativen Partei Top 09, Dominik Feri, ist am Nachmittag des Ostersonntags bei einer Weinverkostung im mährischen Boršice / Borschitz von zwei unbekannten Männern tätlich angegriffen worden. Nach der Attacke ist der verletzte Feri mit einer Schnittwunde in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahndet weiter nach den Tätern, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur ČTK.

„Ich bin nach Mähren gefahren, um an einer kulturellen Aktion teilzunehmen, doch zwei gewisse Männer suchten Streit. Man könne politisch unterschiedlicher Meinung sein, doch körperlich werden wir uns nicht attackieren, versuchte ich ihnen zu erklären. Doch es half nichts“, schrieb Feri via Twitter. Die beiden Männer faselten etwas über Neger, ergänzte Feri, dessen Vater aus Äthiopien stammt. Feri hat daher eine dunkle Hautfarbe, so dass eine rassistisch motivierte Tat nicht auszuschließen ist.

Aus dem Krankenhaus in Uherské Hradiště / Ungarisch Hradisch ließ Feri via Twitter verlauten, dass die Ärzte seine Schnittwunde genäht haben und er sich dementsprechend wohlauf fühle. Er hoffe, schon bald wieder aus der Klinik entlassen werden zu können, so Feri.