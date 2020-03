Abgeordnetenhaus wählt Mitglieder von Medienräten

Das tschechische Abgeordnetenhaus wird am Mittwoch neue Mitglieder in den Rat des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens und in den Rat des Tschechischen Rundfunks wählen. Im Vorfeld gab es Irritationen besonders rund um die Wahl von sechs Mitgliedern des Fernsehrats.

Fernseh-Direktor Petr Dvořák bezeichnete am Dienstag das Verhalten des Ano-Abgeordneten Stanislav Berkovec als schockierend. Berkovec schickte als Vorsitzender des Wahlausschusses im Abgeordnetenhaus nicht nur den Abgeordneten seiner eigenen Partei eine E-Mail, in der er sich zu jedem Fernsehrat-Kandidaten äußert. Dabei riet der Vorsitzende von der Wahl jener Kandidaten ab, die der Bürgerinitiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ oder dem jetzigen Fernsehdirektor nahestünden. Die schärfsten Einwände äußerte er gegen den Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer, Michal Klíma. Das Nachrichtenportal Info.cz berichtete über die E-Mail.