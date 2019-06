Abgeordnetenhaus stimmt für Gründung der Nationalen Sportagentur

In Tschechien wird es künftig eine Nationale Sportagentur geben. Diese Behörde wird sich um alle Belange des Sports kümmern einschließlich der Sicherstellung seiner Finanzierung. Das hat das Abgeordnetenhaus am Dienstag in Prag beschlossen. Die untere Parlamentskammer hat dabei das Veto des Senats in dieser Frage überstimmt. Der Abstimmung war eine fast dreistündige Debatte vorausgegangen. Kritiker befürchten einen Zuwachs an Bürokratie, die Finanzierung aber würde durch diese Organisation nicht besser. Die Tschechische Sport-Union begrüßt hingegen die Entstehung der Behörde. Der Beschluss der Abgeordneten muss noch von Staatspräsident Miloš Zeman unterzeichnet werden.

Bisher wurde der Sektor Sport durch das Bildungsministerium abgedeckt. Prominente Sportler und Vereine haben indes in jüngster Vergangenheit wiederholt beklagt, dass ihre Bedürfnisse dadurch zu kurz kämen. Besonders nach dem zwischenzeitlichen Stopp von Subventionen durch die ehemalige Bildungsministerin Kateřina Valachová (Sozialdemokraten) hatten sich die Fronten verhärtet. Erster Chef der neuen Sportagentur soll der ehemalige Eishockeytorwart und Ano-Abgeordnete Milan Hnilička werden.