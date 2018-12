Abgeordnetenhaus schickt Besteuerung von Kirchen-Restitutionen in dritte Lesung

Nach über fünf Stunden Diskussion hat das tschechische Abgeordnetenhaus am Donnerstag ein Gesetz über die Besteuerung der Kirchenrestitutionen in die dritte Lesung geschickt. Die abschließende Beratung und nachfolgende Abstimmung soll in der zweiten Januarhälfte stattfinden.

Der Vorschlag zur Besteuerung stammt von den Kommunisten. Er bezieht sich auf die Entschädigungszahlungen des tschechischen Staates für Konfiskationen von Grundbesitz und Immobilien nach der kommunistischen Machtübernahme von 1948. Konkret sind es jene Liegenschaften, die nicht mehr den Kirchen zurückgegeben werden können. Die Kommunisten und weitere Kritiker halten die Höhe der Zahlungen für übertrieben.