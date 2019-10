Abgeordnetenhaus diskutiert über Budgetentwurf für 2020

Der Haushaltsentwurf für 2020 ist laut Finanzministerin Alena Schillerová guter Qualität. Der Budgetentwurf bringe rekordhohe Investitionen in die Infrastruktur und Rekordsummen für die Bildung, hob Schillerová in ihrer Präsentation des Budgets am Mittwochvormittag hervor.

Das Finanzministerium rechnet im kommenden Jahr mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,618 Billionen Kronen (64,7 Milliarden Euro) und Gesamteinnahmen in Höhe von 1,578 Billionen Kronen (63,1 Milliarden Euro). Im Entwurf ist ein Defizit in Höhe von 40 Milliarden Kronen (1,6 Milliarden Euro) vorgesehen.

Die untere Parlamentskammer soll am Mittwoch über die Billigung des Haushaltsrahmens abstimmen. Präsident Miloš Zeman versprach in seiner Rede vor den Abgeordneten, er werde den vorgelegten Staatshaushaltsentwurf unterzeichnen, falls sie diesen verabschieden sollten. Die Rechtspartei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) wird den Haushaltsentwurf nicht unterstützen. Das sagte Parteichef Tomio Okamura.