Abgeordnetenhaus billigt Staatshaushalt für 2020

Das Abgeordnetenhaus hat am späten Mittwochabend den Staatshaushalt für 2020 gebilligt. Das Finanzministerium rechnet im kommenden Jahr mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,618 Billionen Kronen (63,45 Milliarden Euro) und Gesamteinnahmen in Höhe von 1,578 Billionen Kronen (61,88 Milliarden Euro). Das Defizit soll 40 Milliarden Kronen (1,56 Milliarden Euro) betragen.

Der Abstimmung war eine etwa elf Stunden dauernde Debatte vorausgegangen. Den Entwurf haben insgesamt 108 Abgeordnete unterstützt. Es waren Parlamentarier von der Regierungskoalition aus der Ano-Partei und den Sozialdemokraten sowie aus der kommunistischen Partei. Alle anderen Abgeordneten waren dagegen.