Aachener Vertrag: Außenminister erwartet keine Schwierigkeiten

Der Vertrag von Aachen bringe keine Komplikationen für die Tschechische Republik und weitere kleine Länder in der EU, meint der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten). Der „französisch-deutsche Motor“ wäre ohne weitere Teile des imaginären EU-Fahrzeugs nutzlos, unterstrich der Außenminister am Dienstag in Prag.

Er verwies darauf, dass es sich um einen bilateralen Vertrag handle. Positiv sei, dass sich Berlin und Paris durch die deutsch-tschechischen Beziehungen hätten inspirieren lassen. Die Entstehung eines gemeinsamen Fonds zur Förderung der Bürgergesellschaft kopiere gewissermaßen den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, sagte Petříček.

Mit dem Vertrag von Aachen haben Deutschland und Frankreich am Dienstag einen neuen Freundschaftspakt besiegelt.