90 Jahre seit erster Sport-Radioübertragung aus dem Ausland

Vor genau 90 Jahren, am 18. August 1929, hat der tschechoslowakische Hörfunk Radiojounal zum ersten Mal ein Fußballduell aus dem Ausland live übertragen. Es handelte sich um das Halbfinalspiel des Mitteleuropäischen Pokals zwischen den Fußballklubs First Vienna FC 1894 und SK Slavia Praha. Gespielt wurde im Stadion Hohe Warte in Wien.

Das Match wurde vom Radiojournal-Reporter Josef Laufer vom Dach des Stadions kommentiert und durch ein Kabel nach Prag übertragen. Das tschechische Team unterlag damals dem österreichischen Gegner mit 2:3. Beim nachfolgenden Heimspiel siegte Slavia mit 4:2 und zog ins Finale ein.