Gewitter mit Starkregen haben in der Nacht auf Donnerstag an einigen Orten in Ostböhmen und Westmähren zu lokalen Überschwemmungen geführt. An einigen Orten musste die Feuerwehr das Wasser aus Kellern pumpen. In Nové Město na Moravě / Neustadt in Mähren hatte sich Schlamm in eine Arztpraxis ergossen. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte rund 80 Mal aus.

Für Donnerstagnachmittag und den Abend warnen die Meteorologen vor weiteren Gewittern vor allem im östlichen Teil Tschechiens.