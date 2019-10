68 Menschen bei Brand in Produktionshalle in Kraslice evakuiert

Wegen eines Brands in der Produktionslinie der Textilfirma Sametex im nordwestböhmischen Kraslice / Graslitz mussten am Dienstag 68 Beschäftigte evakuiert werden. Keiner von ihnen wurde verletzt. Wie der Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, haben seine Kollegen das Feuer nach einigen Stunden unter Kontrolle gebracht, die Produktionshalle sei aber nun rauchgeschwärzt. Von einer brennenden Maschine ausgehend habe sich das Feuer über die Lüftungsanlage ausgebreitet, dabei sei auch die Isolation verschmort worden. Um zum Löschen dahinzukommen, mussten die Feuerwehrleute unter anderem das Dach auseinandernehmen.

An der Unglücksstelle sind mittlerweile Ermittler eingetroffen, die nach der Brandursache suchen. Zur Höhe des Schadens könne man bisher keine Angaben machen, dazu sei es noch früh, sagte der Sprecher der Feuerwehr.