Die legendäre Underground-Band Plastic People of the Universe begeht in diesem Herbst ihr 50. Gründungsjubiläum. Der Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten soll ein Konzert am 1. Dezember im Prager Palast Akropole, wie der Organisator Jiří Pichl mitteilte.

Die Musiker spielen dort ihre Klassiker, neu arrangierte Versionen ihrer alten Songs, aber auch einige bisher unbekannte Neuigkeiten.