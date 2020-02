307 Menschen in Tschechien aus Vorbeugung zu Covid-19 in Quarantäne

In Tschechien sind zum heutigen Tag 307 Personen in Quarantäne. Die Abschottung dieser Menschen vor anderen Mitbürgern erfolgte auf Anweisung der zuständigen regionalen Hygienestationen als Vorsichtsmaßnahme gegenüber dem Coronavirus. Wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch (Parteilos) dazu am Freitag ausführte, hätten sich die betroffenen Personen zuvor in Norditalien aufgehalten, wo die Covid-19-Krankheit bereits ausgebrochen ist. Bislang zeigten alle Tschechen, die in Quarantäne sind, keine Anzeichen einer Erkrankung, heißt es.

Derweil hat Premier Andrej Babiš (Partei Ano) die Öffentlichkeit zu Ruhe und Besonnenheit aufgefordert. Es bestehe kein Grund zur Panik, genauso wenig wie der Grund, Atemschutzmasken und Lebensmittel in großen Mengen zu kaufen.