23. Internationale Dokumentarfilmfestival in Jihlava beginnt

In Jihlava / Iglau ist am Donnerstagabend das 23. Internationale Dokumentarfilmfestival eröffnet worden. Dabei handelt es sich um die größte Dokumentarfilmschau in Ost-Mitteleuropa. Am Eröffnungsabend wurde der Streifen Shendy Wu: un diario der argentinischen Regisseurin Ingrid Pokropek mit dem Preis für den besten Kurzfilm ausgezeichnet. Der Preis des Wochenblatts Respekt ging an Jan Novák für seine Reportage über Streitigkeiten um die Unterbringung von behinderten Menschen.

Das Festival läuft in Jihlava bis 29. Oktober. Es zeigt 277 Dokumentarfilme aus dem In- und Ausland, 91davon als Premiere.