220.000 Besucher bei den Nato-Tagen in Mošnov

Insgesamt 220.000 Menschen haben am Samstag und Sonntag die Nato-Tage in Mošnov / Engelswald nahe Ostrava / Ostrau besucht. Damit sei die Besucherzahl aus dem vergangenen Jahr erreicht worden, gaben die Veranstalter bekannt. Die Veranstaltung in Nordmähren gilt als die größte Show für Militärtechnik in Europa.

In diesem Jahr waren unter anderem ein amerikanischer Bomber vom Typ B-52 zu sehen sowie mit dem C-5M Super Galaxy das größte in Serie hergestellte Transportflugzeug. Zum Programm gehörten auch ein gemeinsamer Absprung von 40 polnischen und tschechischen Fallschirmjägern sowie der Auftritt mehrerer Kunstflugstaffeln.