21 Coronavirusfälle in Tschechien – Fiebermessungen an Grenzübergängen

Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen ist in Tschechien auf 21 angestiegen. Dies teilte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit.

Außerdem ergreift Tschechien weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen. So wurde die 14-tägige Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Italien auch auf alle Ausländer mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus in Tschechien ausgedehnt.

Weitere Regelungen betreffen die Grenzübergänge nach Tschechien. Dort soll Babišs Aussagen nach bei Autofahrern stichprobenartig Fieber gemessen werden. Und ab Montagmorgen werden an zehn der Übergänge sowie in internationalen Zügen nach Tschechien Info-Faltblätter verteilt, wie Verkehrsminister Karel Havlíček (parteilos) ergänzte.