In Tschechien wird ein neuer Gedenktag in den Kalender eingeführt. Am 21. August wird man an die Opfer des Einmarsches und an die anschließende Besatzung der damaligen Tschechoslowakei durch die Warschauer-Pakt-Truppen 1968 erinnern.

Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesnovelle unterstützt. Für die Vorlage stimmten 130 der 137 anwesenden Abgeordneten. Die Kommunisten waren bis auf eine Ausnahme dagegen.