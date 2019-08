2000 Raver bei Technoparty südöstlich von Pilsen

Auf einem Grundstück bei der Gemeinde Čížkov südöstlich von Plzeň / Pilsen findet an diesem Wochenende eine weitere der hierzulande im Sommer veranstalteten Technopartys statt. Ursprünglich wollten die Organisatoren den Dampfhammer-Musikevent unweit davon bei der Gemeinde Přešín ausrichten, doch sie konnten sich mit dem Besitzer eines dortigen Grundstücks nicht einigen. Den Zuschlag für das Grundstück bei Čížkov bekamen sie am Freitagnachmittag.

Seitdem treffen die Technofans am Veranstaltungsort in Scharen ein. Am Samstagvormittag hat die Polizei in etwa 2000 Teilnehmer gezählt. Bei den von ihren Kollegen durchgeführten Kontrollen wurden nur kleinere Vergehen bezüglich des Verkehrs und des Besitzes von Drogen festgestellt, die Lage werde weiter beobachtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach der Einigung mit dem Grundstückbesitzer in Čížkov begann die Party bereits am späten Freitagabend. Unter den Teilnehmern der Veranstaltung ist auch eine Reihe von Ausländern, eine größere Gruppe kam aus Frankreich. Am Samstag auf den Tag genau vor 15 Jahren hat die Polizei zum ersten Mal eine Technoparty im Land aufgelöst – es war das 11. CzechTek-Festival, dessen Durchführung auf einer Wiese bei Bonenov unweit von Tachov / Tachau als eine illegale Veranstaltung eingestuft wurde. Ein Jahr später kam es auf der CzechTek-Party nahe der westböhmischen Stadt Tachov zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den rund 5000 Ravern. Etliche Technofans bewerteten das Einschreiten der Polizisten als unangemessen und zu hart. Es gab mehrere Beschwerden, das Parlament und der Ombudsmann ordneten danach Ermittlungen zur Schärfe des Polizeieinsatzes an.