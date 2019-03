Zuzana Michnová – Stimme von Marsyas

Zuzana Michnová hat die tschechische Folkrockszene der 1970er und 1980er Jahre geprägt. Als Sängerin konnte sie sich vor allem wegen ihrer kräftigen und klangvollen Stimme durchsetzen. Zudem komponierte sie und verfasste die Texte für ihre Lieder selbst. Daneben schrieb sie aber auch Musik für andere Sänger.

Michnová wurde am 31. März 1949 in Jihlava geboren, wuchs aber in der ostböhmischen Stadt Náchod auf. Dort sang sie seit ihrem zwölften Lebensjahr in einem Kinderchor, später dann für ein Tanzorchester und in einer Rockband. Die junge energische Frau wollte aber schon bald mehr, was sie 1968 nach Prag führte. In der Hauptstadt sang sie zunächst gemeinsam mit Václav Prejzek im Duo Folksingers. In ihrem Repertoire hatten sie unter anderem Songs von Joan Baez, Bob Dylan sowie Peter, Paul and Mary.

1973 stand Zuzana Michnová an der Wiege der Band Marsyas, die sie gemeinsam mit Petr Kalandra und Oskar Petr gründete. Das Trio bot dreistimmige Song-Arrangements mit Begleitung von zwei Gitarren und Mundharmonika. Die Heimatbühne von Marsyas war der Prager Klub Malostranská beseda. Dort trat die Kombo fünf Jahre lang regelmäßig auf und bemühte sich, jeden Monat ein neues Lied vorzustellen. 1978 gab die Band ihre erste LP mit dem Titel „Marsyas“ heraus.

Die Besetzung von Marsyas änderte sich im Laufe der Jahre. Zuzana Michnová war aber stets die Frontfigur der Band. Trotzdem arbeitete sie gelegentlich auch mit anderen Musikern zusammen und trat als Solo-Sängerin auf. 1986 erschien ihr einziges Solo-Album „Rány“ (Die Schläge).

Drei Jahre später folgte das Album „V přítmí“ (Im Halbdunkeln). Es war der letzte Titel von Marsyas und erschien erst nach dem Zerfall der aktuellen Bandzusammensetzung. Auf dem Album findet sich auch der größte Hit von Zuzana Michnová „S Luisem“ (Mit Luis). Es ist eine Hommage an den spanischen Filmregisseur Luis Buñuel.

In den nachfolgenden Jahren trat die Band nicht mehr so oft auf wie zuvor. 2004 kündigte sie ein Comeback an, ein Jahr später war die Euphorie aber schon wieder verflogen. Anlässlich des 40. Geburtstags der Band hat Michnová alle Musiker eingeladen, die einmal Mitglieder bei Marsyas waren. Mit einem besonderen Programm machte sich die Band dann noch einmal auf Tournee.

2012 wurde Zuzana Michnová in einer Filmdokumentation von Jitka Němcová mit dem Titel „Slavná tak akorát“ (Gerade genug berühmt) porträtiert.