„Superstar“ Martin Chodúr singt Weihnachtslieder

Martin Chodúr stammt aus Ostrava / Ostrau. Er ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Zuerst spielte er Flöte, mit elf Jahren wechselte er zur Klarinette, die er auch am Konservatorium in Ostrau studierte. Zudem spielte er jedoch Gitarre mit seiner eigenen Band. Den Durchbruch schaffte der Musiker im Jahr 2009, als er beim ersten Jahrgang des Wettbewerbs „Tschechisch-Slowakischer Superstar“ siegte.

Seitdem hat Chodúr vier Alben herausgebracht. Die neueste CD nennt sich „Hallellujah“ – nach einem gleichnamigen Song von Leonard Cohen, dessen Coverversion Chodúr auch singt. Begleitet wird er auf dem Album von der Janáček-Philharmonie Ostrau unter der Leitung von Marek Prášil. Bei der Vorstellung seiner Weihnachts-CD sagte er, es sei schon lange sein Wunsch gewesen, ein Album zusammen mit einem Orchester aufzunehmen. „Ich denke, auf einem Rockmusikalbum würde ein Symphonieorchester die Klangmöglichkeiten einschränken. Auf einer Weihnachts-CD lässt sich mit dem Klang des Orchesters hingegen mehr erreichen“, so der Sänger.