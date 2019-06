Stilvoll und originell: Dixieland der Brass Band Rakovník

Sie gilt als stilreine tschechische Dixielandkapelle: die Brass Band.cz aus dem mittelböhmischen Rakovník / Rakonitz. Die Band wurde am 1. Mai 1990 gegründet. Sie ist ein Vertreter des orthodoxen Dixielands, also des New Orleans-Jazz, wie er in den 1920er und 30er Jahren in der Stadt am Mississippi-Delta gespielt wurde.