Sie können es noch: Olympic kommt mit neuem Album

Es war am 11.11.1963. Damals hieß eine der bekanntesten und am längsten aktiven Rockbands Tschechiens noch nicht Olympic sondern Karkulka. Dies ist der tschechische Name des Rotkäppchens aus Grimms Märchen, gleichzeitig aber auch eine Abkürzung für Karlínský kulturní kabaret, also Karliner Kulturkabarett. Die Musiker betraten die Bühne des damals populären Kleintheaters Semafor und spielten dort in einem der Stücke.

Karkulka war zunächst eine Begleitband, die an der Seite mehrerer Solo-Sänger spielte. Später entwickelte sie sich zu einer klassischen Band des sogenannten tschechoslowakischen Bigbeat und änderte ihren Namen zu Olympic. Diesen hatte sie vom bekannten Prager Klub Olympik. Im Jahr 1968 brachte die Gruppe ihr erstes Album auf den Markt, es war die erste in der Tschechoslowakei produzierte Rockplatte überhaupt. Želva (Die Schildkröte) hieß das Meisterwerk, dessen Songs bis heute in den Radios zu hören sind.

Mehr als ein halbes Jahrhundert steht Olympic mittlerweile auf der Bühne und liefert Hits wie Snad jsem to zavinil já (Vielleicht bin ich schuld daran), Slzy tvý mámy (Die Träne deiner Mutter) und Jasná zpráva (Klare Sache). Die Band hat über drei Millionen Schallplatten und CDs verkauft. Über zwanzig Musiker haben bisher in der Gruppe gewirkt. Allein Frontmann Petr Janda ist vom ersten Konzert im Jahr 1963 bis heute dabei. Derzeit stehen ihm Milan Broum, Jiří Valenta und Martin Vajgl bei Olympic zur Seite. Im Herbst dieses Jahres, genau 50 Jahre nach dem Debüt-Album Želva, erschien die bisher letzte CD der Rocker. Sie heißt Trilobit.