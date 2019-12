Rockröhre Lucie Bílá singt besinnlich über „Weiße Weihnacht”

Lucie Bílá ist eine Vollblutmusikerin, die ihr Können schon auf mehreren Bühnen unterschiedlicher Genres bewiesen hat. Bílá ist eine Interpretin der Popmusik, sie trat jedoch ebenso schon in mehreren Musicals auf sowie als Schauspielerin. Die 53-Jährige wurde am 7. April 1966 im mittelböhmischen Otvovice unter dem Namen Hana Zaňáková geboren. Ihr musikalischer Entdecker war der Produzent Petr Hannig, der für sie in den 1980er Jahren den Künstlernamen Lucie Bílá ersann. Vor ihrer Solo-Karriere sammelte Bílá reichliche Erfahrungen als Sängerin der Bands Rock-Automat, Arakain und Vitacit. Der Durchbruch gelang ihr in den 1990er Jahren, als von ihr eine Serie von Alben erschien, sie in bedeutenden Musicals auftrat und ebenso in Filmen als Sängerin und Schauspielerin mitwirkte. Mit ihrer kräftigen und klaren Stimme wurde Lucie Bílá schon bald zum weiblichen Pendant von Karel Gott erhoben, der dutzendfache Gewinn des tschechischen Musikpreises „Goldene Nachtigall“ ist ein Beleg dafür.

Die schönsten Lieder für die schönsten Feiertage! So lautete das Motto, als im Herbst 2017 das zweite Weihnachtsalbum von Lucie Bílá auf den Markt kam. Es knüpfte an die sehr erfolgreiche CD aus dem Jahr 2010 an, so dass das Konzept mit dem Titel „Weiße Weihnacht“ in einer zweiten Auflage fortgesetzt wurde. Produzent Petr Malásek fand dazu eine ganze Reihe von Weihnachts- und Festtagsliedern, denen er ein neues Arrangement gab. Es sind viele Hits englischen Ursprungs darunter. Zu hören sind aber auch drei eigene Kompositionen, an denen auch die Autoren Jan Toužimský von Arakain und Radůza mitwirken.

Die Mehrzahl der tschechischen Texte zu den Weihnachtsliedern hat übrigens auch die populäre Liedermacherin Radůza geschrieben. An den Studioproduktionen wirkten zahlreiche erstklassige Musiker aus Tschechien mit, darunter das Prager Studio- und Symphonieorchester und ein Gesangschor.