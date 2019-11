In diesen Tagen wird an den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei erinnert. Gleich in den ersten Tagen der Samtenen Revolution haben auf den Demonstrationen mehrere der Musikerinnen und Musiker aufgetreten, die Jahre lang im Exil gelebt haben oder hierzulande ein Auftrittsverbot hatten. Einige von ihnen stellen wir vor.