Josef Laufer: Ein Grand Seigneur des Showbusiness

Josef Laufer hat schon als Kind viele europäische Erfahrungen gesammelt. Denn als Sohn eines Tschechen jüdischer Herkunft, der 1936 am spanischen Bürgerkrieg teilnahm und dort seine spanische Mutter kennenlernte, wurde er 1939 in Frankreich geboren. Noch im selben Jahr ging die Familie nach England, wo der Vater als Militärarzt für die Royal Air Force arbeitete. 1947 ging Maxim Laufer mit Frau und Kindern in seine Heimat, die Tschechoslowakei, und wohnte ab 1950 in Prag. Dort entdeckte Josef dann auch seine künstlerische Begabung. Während seines Wehrdienstes begann er in einer Laienspielgruppe Theater zu spielen, nach der Armeezeit hatte er Gastauftritte am Prager ABC-Theater und arbeitete als Übersetzer für spanisch. Er studierte an der Theaterfakultät der Akademie der Musischen Künste in Prag. In dieser Zeit begann seine Künstlerkarriere mit Auftritten in Theater, Film und Fernsehen sowie als Sänger und Entertainer.

Wie bereits erwähnt, ist Josef Laufer der erste Sohn der spanischen Krankenschwester Edelmiro Perez de Montañez. Deshalb lautet sein voller Name Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer. 1965 schloss er sein Schauspielstudium ab. Seit Ende der 1960er Jahre trat er im In- und Ausland auf und nahm mehrere Schallplatten auf. Mit seiner eigenen Band Golem ging er in Ost- und Westeuropa auf Tournee. Daneben arbeitete er als Drehbuchautor und Regisseur fürs Fernsehen. In den 1980er Jahren spielte er die Hauptrolle des Egon Erwin Kisch im TV-Mehrteiler „Tržiště senzací“, der im deutschen Fernsehen unter dem Titel „Marktplatz der Sensationen“ lief.

Josef Laufer hat sich auch als Musical-Darsteller einen Namen gemacht. Er trat bereits in 17 Inszenierungen auf, seine erste Rolle spielte er 1966 im Musical Gentleman. Seiner Popularität schadete jedoch die recht kontroverse Affäre mit seinem Song „Dopis Svobodné Evropě“ (Brief an das Radio Freies Europa) von 1976, in dem er den kommunistischen Geheimdienstagenten seines Landes, Pavel Minařík, lobte. Seit 1969 ist Josef Laufer mit der Kostümbildnerin Irena Greifová verheiratet und hat mit ihr eine Tochter. Gegenwärtig aber kämpfen die beiden 80-Jährigen den schwierigsten Kampf ihres Lebens: Josef liegt nach einer schweren Herz-OP seit mehreren Wochen in einem Prager Krankenhaus im künstlichen Koma, seine Frau leidet seit drei Jahren an einem toxischen Schocksyndrom. Und wegen der Coronavirus-Pandemie kann Tochter Ester ihre Eltern derzeit nicht besuchen. Hoffen wir für alle das Beste.