Jitka Zelenková ist 70 und stolz auf ihre Gesangskarriere

In der Zeit der Corona-bedingten Einschränkungen erlebte Jitka Zelenková die längste schöpferische Pause in ihrer langen Gesangskarriere. Das zeugt davon, dass sie von schweren Erkrankungen verschont blieb und so auch immer für treues Publikum da war. Diesem will sie ein Dankeschön sagen mit einem Gala-Konzert am 30. November im Prager Lucerná-Saal, bei dem sie natürlich ihre größten Hits vortragen wird. Das Repertoire der Sängerin reicht dabei von der Popmusik, über den Swing bis hin zum Chanson. Die Corona-Pause nutzte Zelenková zudem, um ein Best-of-Album frisch auf den Markt zu bringen. Dank der fortwährenden Arbeit fühlt sie sich immer noch jung und rüstig. Und denjenigen, die sie auf ihr Alter ansprechen, sagt sie nur: „Wenn man mich nicht ständig mit Fragen daran erinnern würde, wie ich das Jubiläum feiern werde, dann würde ich gar nicht daran denken. Die Jahre sind so schnell vergangen, und jetzt ist es da.“

Die am 5. Juni 1950 in Brünn geborene Sängerin entstammt einer sehr musikalischen Familie. Ihr Vater war Dirigent eines Symphonieorchesters, ihre Mutter ebenfalls Sängerin. Da die Eltern viel auf Tournee waren, wuchs die kleine Jitka bei ihren Großeltern in Rakovník auf. Ihre musikalische Begabung aber ließ sich nicht verbergen. 1967 hat sie einen nationalen Talent-Wettbewerb gewonnen und den zweiten Platz in einem Amateurausscheid belegt. Jitka Zelenková trat danach als Gastinterpretin in mehreren Orchestern auf, bevor sie ab 1973 an der Seite von Karel Gott im Orchester von Ladislav Štaidl mitwirken durfte – sowohl als Vokalistin als auch Solistin. Der erste Höhepunkt ihrer Solokarriere war die Herausgabe ihrer ersten Platte „Zázemí“, die im Jahr 1979 erschien. Einer ihrer Erfolgstitel ist „Bez láský láska není“ – er ist die tschechische Antwort auf den Hit „I Want To Know What Love Is“ von Mariah Carey.

Unter ihren Musikkollegen ist Jitka Zelenková sehr beliebt. Deshalb ist „Sluníčko“, der Sonnenschein, auch einer ihrer Kosenamen. Doch nur eitel Sonnenschein hat es auch in ihrem Leben nicht gegeben. Die Beziehungen zu den Partnern, die sie hatte, haben nie gehalten. Doch die Sängerin mit der samtenen Altstimme beschwert sich nicht. Sie sei eine Eigenbrötlerin und das Singledasein, das sie führe habe sie selbst gewählt. Vielleicht auch deshalb singt die Zelenková in ihren Liedern am häufigsten über die Liebe und die Sehsüchte einer Frau. Auf der Bühne aber harmonierte die Brünnerin sehr wohl mit Männern. Das belegen beispielsweise ihre gemeinsamen Auftritte mit Karel Zich und Karel Gott. Das Duett mit Gott zum Titel „Běž za svou láskou“ ist dabei die tschechische Vertonung von „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews.